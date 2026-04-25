俳優の中尾明慶(37)が女優の仲里依紗(36)と結婚13周年を迎えたことを20日にインスタグラムで報告した。 【写真】13周年おめでとう！富士山バックにぴったり寄り添う夫婦 中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑自分のたからものです。ありがとう！妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように！