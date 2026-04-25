シント＝トロイデンFW後藤啓介が「ブンデスに行く」ベルギー1部シント＝トロイデンに所属する20歳の日本代表FW後藤啓介は現地時間4月23日、上位プレーオフのアンデルレヒト戦（2-0）で貴重な先制ゴールをマークした。勝利に大きく貢献したゴール後の振る舞いについて自身の胸中を告白。ベルギー紙「Le Soir」は同選手の衝撃的な試合後コメントを報じた。試合は後藤のゴールなどでシント＝トロイデンが2-0で勝利。試合終了のホ