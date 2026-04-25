ACLEを戦う町田へ野々村チェアマンからお肉の差し入れFC町田ゼルビアは現地時間4月25日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）と対戦する。そんなチームに、Jリーグの野々村芳和チェアマンから差し入れが届き反響を呼んでいる。アジアの舞台で躍進を続けるチームを後押しした。町田はACLEを順調に勝ち上がり、サウジアラビアでの集中開催ファイナルズへと駒を進めた。そして準々決