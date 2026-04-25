大リーグ・ドジャースの山本由伸投手（27）が今年2月に神奈川県藤沢市の児童養護施設「聖園子供の家」を訪問した。同園の公式サイトが20日付けで紹介した。同園によると「前々から社会的養護のお話を聞きたいスポーツ選手がいる」との関係者から来園希望の声があり、承諾を受けたところ山本のサプライズ来園が実現した。山本は約1時間、理事長らから児童養護施設や地域で困窮する子供たちの現状と課題の説明を受け、多くの質