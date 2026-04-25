巨人ファンとしても知られるタレントの井森美幸（57）が22日、自身の出身県でもある群馬・前橋市の敷島公園野球場で開催された「巨人×中日」戦の始球式に登場。同球団の公式インスタグラムでも始球式を務める井森の写真が公開され、反響が集まっている。【写真】「自然な綺麗さ」「若いし美しい」地元・群馬での始球式での写真が公開された井森美幸投稿では、「#ぐんま大使 #井森美幸 #皆川岳飛 #ファーストピッチ #ナイスピ