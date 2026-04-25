下り金勝山トンネル付近が3車線化NEXCO西日本関西支社は2026年4月24日、新名神高速の下りの一部区間で、5月30日（土）から片側3車線運用を始めると発表しました。【地図と写真】これが「新名神6車線化」の区間です区間は、下り（大津方面）の信楽IC→大津JCT（仮称）間にある金勝山（こんぜやま）トンネル付近です。5月30日朝6時から、長さ約4.8kmにわたり3車線に広がります。NEXCO西日本は、ここを含む新名神の甲賀土山IC〜