まさに無双。右サイドの圧倒的支配力が光るゲームだった。2026年４月24日のJ１百年構想リーグでFC東京が水戸ホーリーホックに５−２と完勝。先制されながらもマルセロ・ヒアンの弾丸ミドルで追いついた35分以降は危なげない展開で、EASTの２位をキープした。この一戦で何より素晴らしかったのはFC東京の右サイド。佐藤恵允と室屋成のコンビネーションだった。まさに阿吽の呼吸でポジションチェンジするなど、攻守の両局面で