不思議な「生」の物語「やっぱり行くしかないのですね。どうか気を付けて。元気で帰ってきてください」そう言ってグラスを傾けたのは、2025年2月、東京・新宿のバーだった。それから3ヵ月後、小林元喜はアラスカへと旅立っていった。彼が向かった先は、アラスカ・デナリ国立公園の高峰ハンター。３年前に親友を失った場所――いわばラストプレイスだ。中学時代から30年にわたって続いた関係の、その終わりの地点に、自分の足で立つ