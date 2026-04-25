楽しみにしていた旅行が一転、体調不良で台無しになりそう。【まさかの展開】カレとの旅行中に猛烈な吐き気。記憶が遠のき倒れ込んでしまった……その後の、私の人生我慢していたけど、旅の途中でついに限界が。ひとりになったとき、声をかけられて――。埼玉県の20代女性（投稿時）、Kさんの体験談。＜Kさんからのおたより＞夫と結婚する前、付き合っていた頃に関西へ旅行しました。出発前日の夜は、眠れないくらい楽しみにしてい