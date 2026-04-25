ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）が4月11日にスタートした。主人公は、学校に行けない子どもたちが通うフリースクール「ユカナイ」の教室長・タツキ（町田啓太）。タツキは子どもたちにほとんど何も強制せず、一緒にゲームをしたり、絵を描いたりしながら過ごす。その姿に戸惑うのが、面接に来た青峰しずく（松本穂香）。元中学教師であり、自身も不登校の経験を持つことから「ユカナイ」で働くことになる。第1話