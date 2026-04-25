現地時間4月24日、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆はダイヤモンドバックス戦に先発出場。連続試合本塁打こそ「5」で止まったものの、鋭い安打を放ちチームの勝利に貢献した。連日の猛打に、今や全米の視線は背番号55に釘付けだ。【写真】「ダサすぎる」と話題になった村上のユニフォームのフォントを、現地ファンが毛筆風の行書体に修正MLB公式Xも『勢いが止まる気配がない』「開幕から驚異的なペースで本塁打を量産している