オープンソースのAIエージェント「OpenClaw（オープンクロ―）」が米国や中国、インド、日本をはじめ世界的に普及し始めた。ChatGPTに代表される従来の生成AIは基本的に「質問に答える」だけだったが、OpenClawはパソコンの操作権限を持ち、ユーザーに代わって実際の作業（各種ファイルやブラウザの操作等）を完結させるのが最大の特徴だ。【前編】『野良AIが世界を席捲する日がやってくる…世界中で話題の「OpenClaw」の本質とは