アメリカのトランプ政権は24日、イランとの協議のため、ウィトコフ中東担当特使らが25日にパキスタンに向けて出発すると明らかにしました。一方、イラン側はアメリカとの協議は予定していないとしています。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、戦闘終結に向けたイランとの2回目の協議のため、ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿・クシュナー氏が25日に、パキスタンの首都イスラマバードに向けて出発すると明らかにしました