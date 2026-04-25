前編を読む『衝撃的な論文「夏の暑さは老化を早める」…食い止めるために大事なのは「筋トレ」ではない』対策すれば1〜3ヵ月でよくなる全身の老化のカギを握る肝臓と腎臓は、いずれも暑さに弱い臓器でもあるという。「肝臓と腎臓は血流量がたいへん多い臓器で、両者には心臓から送り出される血液量の約4分の1が流れ込んでいます。肝臓は血液に栄養やエネルギーをたっぷり乗せて全身に送り出し、腎臓は全身を回った血液からゴミや不