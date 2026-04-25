●大河ドラマや日曜劇場の関係者からメッセージ 綾瀬はるかがゲスト出演した日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』2時間スペシャルが、REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(4月13日〜19日)で、コア視聴層4位、個人全体8位にランクインした。大河ドラマ『八重の桜』や日曜劇場『JIN-仁-』の関係者から寄せられた“ラブレター”に涙し、17年ぶりとなる元子役との再会や、中学時代の同級生、