通信カラオケ・JOYSOUNDが提供する映像視聴サービス「みるハコ」では、5月8日〜10日の3日間にわたって開催される『KCON JAPAN 2026』のライブステージを生配信する。『KCON JAPAN 2026』『KCON』は、K-POPを中心に、Kビューティー、Kフード、Kドラマ、Kファッションなど、韓国カルチャーを体験できる大型イベント。今年も千葉・幕張メッセを舞台に、人気アーティストによるライブステージをはじめ、多彩なコンテンツが展開される。