SUPER EIGHTの横山裕が、きょう25日放送の日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』に出演し、親友・相葉雅紀の保護犬トリミングを再びサポートする。2人が向き合うのは、別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥードルとMIX犬。全身毛玉だらけの犬たちを前に、相葉と横山は“刈る人”“保定する人”に分かれ、あうんの呼吸でトリミングを進めていく。(左から)相葉雅紀、横山裕相葉は、捨てられた犬や多頭飼育