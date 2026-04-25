「将軍の都の客人」［著］エイミー・スタンリー早く続きが読みたい。でも、もったいなくて読み飛ばせない。この贅沢（ぜいたく）な葛藤を終始味わえる珠玉の歴史書だ。すべての発端は、江戸時代の後期、越後国の村に生まれた常野（つねの）という女性が、家族との間で頻繁に交わした手紙に遡（さかのぼ）る。それが現代まで保存され、うち一通を新潟県立文書館がウェブ上に載せた。そして、アメリカで日本史を研究する著者が