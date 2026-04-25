読書の味わいとは何か。『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「自宅で、あるいは自室で、一人でする読書がいい」という――。■本は自腹で買って読め本書『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』の第1章でもちょっと書いたとおり、私はかねてより、「本は図書館で借りて読むな」「自分の本を読め」と言っています。図書館の本を片っ端から借りてきては「自分は、月に何十冊読