「千葉真一、南へ」［編］沖縄映画研究会どんな映画も好きですが、「シャキッとしたい時」はアクション映画を観（み）ます。豪快な場面を純粋に楽しんできた少女時代。しかし役者になってからは、「アクション俳優」という存在そのものが放つエネルギーに感嘆し、さらに好きなジャンルになりました。本書はアクション俳優千葉真一の出演作から、沖縄と台湾に関連する作品を抽出。論考5章とインタビュー2章の構成となっていま