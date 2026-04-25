「最近の若手は、何を考えているのかさっぱりわからない」「パワハラと誤解されるのが怖くて、まともに指導もできない」4月になり、新入社員が入社したものの、令和世代の若手社員との“距離感”に頭を抱えている管理職は多いだろう。わからないなら理解しようと、実際の新卒世代の声を聞いてみると、さらにややこしい。株式会社ベースミーが行った調査によると、新卒世代が求める管理職の姿は、「フランクに話せる関係」と「業務