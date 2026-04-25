「うた子と獅子男」［著］古谷田奈月女子高生のうた子は不良に扮して中学生をカツアゲ中、大きくて強そうな男につかまった。獅子男と名乗るその男は、うた子に履歴書の書き方を教え、自分が働く居酒屋を紹介し、以来二人の間には奇妙な師弟関係が生まれる。「生きた魚のような目」をした挙動が危なっかしいうた子とクールで面倒見のいい獅子男。都会の片隅を生き抜く二人の物語は、力と身体とストリートの叡智（えいち）がせめ