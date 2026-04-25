「アントレプレナーシップの経済思想」［著］御崎加代子大多数の人間は、自己利益の最大化のために合理的に行動する。近代以降の経済学は、こうした人間を経済人（ホモエコノミクス）と呼び、理論の前提に据えてきた。政治学においても同様の理論は存在するが、幸か不幸か、支配欲・憎悪・熱狂といった不合理な情念を相手にせざるを得ないことも多い。だが、本書を読むと合理的経済人を中軸におく経済学だけが経済学ではない