「世界の名木と伝説図鑑」［著］コリン・ソルター世界の生きものと表現したとき、それは植物と動物に大別される。植物も生きものであり、自らは動かないという適応進化を経たに過ぎない。我々動物にとって動かない、つまり移動しないという選択は到底想像できないが、植物や木々はその戦略で数千年、数万年の歳月を生き延びてきた。だからこそ本書の随所で書かれているように、我々は木々に尊敬や畏怖（いふ）の念を抱かずに