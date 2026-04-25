新幹線の海外展開の状況が芳しくない。そもそも新幹線は、車両・施設・運用などの技術がセットになって総合的に能力を発揮するシステムだ。ところが、現在インドで建設中の高速鉄道では、その一部技術にドイツ企業が参画し、日本は不完全なシステムを売ることになった。本稿では、新幹線とiPhoneの類似性に着目しながら、その敗因を探る。新幹線の開発経緯に見る特殊性まず、結論から言おう。新幹線の海外展開が苦戦している原