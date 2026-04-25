今田美桜が新「CM女王」に！ドラマ、映画、広告と、日本のエンタメ界のトップを現在もひた走り続けているのが女優の今田美桜（29歳）だ。昨年度はビデオリサーチが発表した年間CM露出秒数で堂々の1位に輝き、名実ともにCM女王の座へと登り詰めた。「いまやどの企業も使いたがる女優です。ドラマや映画や広告などのキャスティング会議でいの一番に名前が挙がるのが今田なんです」（民放キー局編成マン）ところがそんな今田に突如、