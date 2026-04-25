TWICEのモモが、抜群のスタイルを披露した。モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】モモ、“インナー見え”の大胆ドレス姿公開された写真は、4月23日に六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアに参加した際のオフショットだ。写真のモモは、赤のキャミソールワンピースを着用。シアー素材のワンピースからインナーが透けるデザインは、どこか艶やかな雰囲気を醸