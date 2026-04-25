退社によるわだかまりはないのか今春は小澤陽子、勝野健、竹内友佳の退職が報じられたフジテレビだけでなく、日本テレビの岩田絵理奈、ABCテレビの増田紗織、NHKの和久田麻由子らの退社が相次いで報じられた。だからこそ驚かされたのが、月をまたいだ4月に岩田絵理奈が21日の『踊る！さんま御殿!!』、23日の『ぐるナイ』に相次いで出演したこと。所ジョージとともに司会を務める『世界まる見え！特捜部』への出演が継続しているこ