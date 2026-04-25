サイバーセキュリティをめぐる情勢に、いま重大な変化が起きようとしている。きっかけは、米アンソロピック社が発表した新型AIモデル「クロード・ミトス：Claude Mythos」が、ソフトウェアやシステムの弱点を見出す能力を劇的に高めたことだ。ソフトウェアやシステムの弱点を見出すために、これまでは、セキュリティーの専門家が、時間をかけてコードを解析する必要があった。ところが、クロード・ミトスは、長年発見できなかった