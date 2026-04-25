「面白きこともなき世を面白く棲みなすものは心なりけり」高杉晋作最後の歌と伝わる和歌の、下の句を詠んだ野村望東尼（ぼうとうに）は、妻でも母でも祖母でもなく、人生終盤で自分らしい生き方を貫いた当時としては珍しい「おなご」だった。些細なことにイライラしたり、体力の衰えを感じたり、人間味豊かな望東尼の姿が魅力的に描かれた小説『きみがなきあと』の刊行を記念した、著者の木内昇さんと歌人・栗木京子さんの対談、