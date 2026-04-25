日本が開国から維新へと向かう動乱期。高杉晋作をはじめとした勤王の志士たちと語らい、人生終盤を鮮やかに生きた福岡藩士の妻・野村望東尼（ぼうとうに）。大河ドラマや幕末小説に登場しても、真正面からその魅力が描かれたことは、これまであまりなかった。現代のシニア世代にも大きなヒントとなりそうな、豊かでしなやかな望東尼の半生--小説『きみがなきあと』の刊行を記念した、著者の木内昇さんと歌人・栗木京子さんの対談を