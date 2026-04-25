それはあまりに突然の出来事でした。1992年4月25日、26歳の若さで旅立ったシンガーの尾崎豊さん。早いもので、あれから34回目の命日を迎えました。18歳で尾崎さんと出会い、20歳で結婚、21歳で息子・裕哉さんを出産し、24歳で最愛の夫と死別するという凄絶な別れを経験した、妻・繁美さん。繁美さんには、豊さんの没後30周年を機に、封印していた豊さんとの想い出を綴る連載『30年後に語ること』を発表し、その後、2023年7月からは