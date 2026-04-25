「寿退職」で家族に尽くしてきた50代60代女性結婚や出産を経ても仕事を続ける女性の割合は、この5年で大きく伸び、出産前後も就業を継続する人は5割台から7割台へと増加した。育児休業を取得する男性の数も、同期間でおよそ4倍近くに増えている（2021年「令和3年国民生活基礎調査」より）。女性のキャリアと家庭のあり方は、確実に変わりつつあると言えるだろう。こうした変化を背景に、結婚・出産後の女性の生き方に対する意識に