飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、米ツアーのトッププロのスイングをもとに、森山コーチに解説していただきました。 効率よく飛ばすには「技術」が必要だ Point1：「地面反力」を使った始動（左） Point2：「シャフトをしならせる」切り返し（中央） Point3「スムーズなリリース」でインパクト（右） プロゴルファーとアマチュアゴルファーの距