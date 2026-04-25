タレントでモデルの神田うのさん（51）が4月24日までにインスタグラムを更新。普段のガーリーな印象とはガラリと変化した近影を披露し、話題になっている。【写真】セレブ→タンクトップ姿で印象ガラリ（実際の写真）神田さんは「お知らせが少し遅くなりましたが、今発売中の小学館ReShine春夏号vol.5に掲載されていますので、インタビュー含め是非ご覧下さいませ」とし、小学館の女性向けムック「ReShine」に掲載されているこ