＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアー今季メジャー初戦の第2ラウンドが進行している。日本勢は15人が出場。初日8位タイで滑り出した神谷そらが前半を終えて1バーディ・1ボギー。トータル3アンダー・暫定14位タイで後半に入った。≪写真≫神谷そらと吉田鈴がぞっこん！ 未発表のキャロウェイ軟鉄アイアンに「Xフォージド」の刻印午後組では、竹田麗央と原英莉花