＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季初の予選落ちはメジャーで喫することになる。岩井千怜は初日「77」と出遅れると、2日目は2バーディ・4ボギーの「74」と巻き返せず。トータル7オーバーとし、3桁順位での予選落ちが濃厚となった。【写真】ほとんどプール？これが優勝者のために用意された池です開幕前のポイントランキングは日本勢最上位の6位。「ホンダLPGAタイ