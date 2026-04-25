アメリカ首都ワシントンの連邦地検は24日、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対する刑事捜査を終了するよう指示したと発表しました。司法省は、パウエル議長がFRB本部の改修工事について議会で虚偽の内容を証言した疑いがあるとして、今年1月に召喚状を送付したものの、連邦地裁が3月、不当な目的で発行されたとして無効にする判断を下していました。こうした中、首都ワシントンの連邦検事は24日、SNSで、FRBの監察官に建設