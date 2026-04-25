長年、上演が続くミュージカル『アニー』。初日を前に、主人公・アニー役の下山夏永さん（10）、牧田花さん（10）が共演者らとともに会見に登場し、本番を迎えるにあたっての意気込みや、夏のツアーで楽しみにしていることを明かしました。ミュージカル『アニー』は、1977年にニューヨーク・ブロードウェーで誕生。日本のみならず世界各地で上演され続ける作品です。物語は1933年の世界大恐慌直後のニューヨークを舞台に、誰もが希