5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（23）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。現在気象予報士試験の勉強をしていることを公表している曽野は、“憧れの人”について語る場面があった。【写真】「最高すぎて、滅！」阿部亮平と“滅ポーズ”での2ショットを披露した曽野舜太この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介