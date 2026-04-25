【モデルプレス＝2026/04/25】【Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）戸田恵梨香×伊藤沙莉インタビュー前編】「まさか細木数子を自分が演じるとは夢にも思わず、本当に驚きました」【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香一分の隙もないほど完璧にセットされたショートヘアに、視線を射抜く絢爛豪華な衣装。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈な決め台詞と共に、昭和か