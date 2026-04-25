嵐のラストツアーでにぎわう福岡。会場近くの飲食店では。■平石千夏記者「店の前には、入店を待つ長い列ができています。」 行列のお目当ては、揚げたてで提供される天ぷらです。■並んでいる人「前も食べたので。おいしいから。」「あと、どれぐらいかかるか分からないけれど、待つしかないかな。」■博多天ぷらたかお・前原信幸店長「長いときで結構待ちます。人数は40人とかですかね。長くて1時間とか。特に旅行の