数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 負のスパイラルに陥る最大の原因は「気分の低下」 ミスショットが続くと、どんどん気分が落ち込み、さらにプレイが悪化してしまう……。 ゴルファ