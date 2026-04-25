アプローチをやさしくする、アマチュアが使うべきウェッジとは スコアをまとめるにはＳＷを使うのを緊急の場面に限定 アプローチというとスピンをかけてボールをキュキュッと止めるイメージが強いせいか、サンドウェッジを使いたがるゴルファーが多くいます。プロの中でも「アプローチは主にサンドウェッジを使う」という人が多数派ですが、実はロフト角が56度や58度のサンドウェッジは一