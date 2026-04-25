めんたいワイドでは3月、FBSの岡部千秋カメラマンが「がん」になった父の最期に向き合った特集を放送しました。がんの原因は、かつて建材などに幅広く使用されたアスベストでした。岡部カメラマンは、父がおかされた病気をもっと知ろうと、再びカメラを手に動き出しました。 2年余りの闘病の末、私の父、岡部周二は58歳で亡くなりました。父がおかされていたのは「悪性胸膜中皮腫」という、肺を覆う膜から発生するがんです。