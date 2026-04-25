◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手先発タイヨンとは通算１０打数３安打２本塁打、３打点、打率３割と好相性。１０試合ぶり６号となる一発に期待がかかる。前日２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦では「１番・ＤＨ」で先発出