フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２５日、メインキャスターを務める同局系「めざましどようび」（土曜・午前６時）を休んだ。同じくメインキャスターを務める阿部華也子アナが「生田アナウンサーは休暇のためお休みです」と理由を発表していた。