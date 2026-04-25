24日、ロンドンのシティー庁舎で「名誉市民」の称号を授与された日本相撲協会の八角理事長（LucyNorth/PA通信・共同）【ロンドン共同】日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）が、ロンドン中心部の自治体から「名誉市民」の称号を授与された。自治体が24日発表した。相撲界での活躍や競技普及への貢献を評価した。ロンドンでは昨年10月15〜19日に大相撲の公演があり、チケットが全日完売するなど盛り上がりを見せていた。