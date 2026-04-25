東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」の2026年春の新商品を、4つ紹介します。ゴールデンウィークの帰省やお出かけの手土産にもぴったりなラインアップです。春の新商品が続々登場！・【BAKERS gonna BAKE】「たいやき わかば」のお花見スコーンサンド「たいやき わかば」とのコラボレーション第4弾。桜の葉を練り込んだスコーンに、わかばのあんこ、白玉、いちごをサンドし、桜の花びらを添えています。春らしい華やかな