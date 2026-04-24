老後の住まい選びは、本人や家族の生活設計を左右する重要な分岐点です。入居可能な時期や施設ごとの役割など、正確な情報の把握が欠かせません。 施設により受け入れ条件や提供されるケアの範囲、さらには必要な費用も違います。この記事では、老人ホームの分類や具体的なサービス、コストの目安を整理しました。 適切な時期に検討を開始できるよう、条件や審査の流れも客観的に解説します。将来の生活に備え、自